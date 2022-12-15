Лукашенко назвав себе колишнім футболістом, вичитуючи чиновника через ЧС-2022 (відео)

Диктатору не сподобалося, що збірної Білорусі немає на мундіалі

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що не побачив національної команди на чемпіонаті світу з футболу в Катарі.

Диктатор 15 грудня заслухав доповідь щодо окремих питань розвитку спорту. Про це повідомляє офіційний сайт президента РБ. Лукашенко розкритикував роботу міністра спорту Білорусі Сергія Ковальчука через те, що збірна РБ не виступала на мундіалі у Катарі. Цікаво, що самопроголошений глава держави назвав себе колишнім футболістом, якому прикро за стан справ у цьому виді спорту.

"Іде чемпіонат світу. Я щось, Сергію Михайловичу, не помітив там наших футболістів. Чи я просто погано спостерігаю за чемпіонатом світу? Там і близько немає.

Щобільше, я порівнюю гру наших футболістів із тим футболом, який сьогодні показують там спортсмени. І до того ж вони показують ці результати в зимовий період. І як колишньому футболісту, котрий займався багато футболом, – мені просто страшно стає.

Стан цього виду спорту, як і багатьох інших, у жахливому становищі. А колись, призначаючи вас, я сподівався, що ви як людина військова, яка любить спорт, яка розуміє в ньому, повернете там", — заявив Лукашенко.

Нагадаємо, збірна Білорусі не здолала кваліфікаційний бар’єр на ЧС-2022, посівши останнє місце у відбірковій групі.

На мундіалі вже визначились фіналісти турніру. У 1/2 фіналу Аргентина пройшла Хорватію (3:0), а Франція без проблем здолала Марокко (2:0). Фінал турніру відбудеться 18 грудня.