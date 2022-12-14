Франція поставила на місце африканську вискочку. Далі Мессі

Французи вдруге поспіль вийшли у фінал мундіалю

У середу, 14 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбувся другий півфінальний матч Франція — Марокко.

Зустріч 3-го раунду плей-офф відбулася в Ель-Хаурі на стадіоні "Ель-Байт" і завершилася з рахунком 2:0 на користь французів. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Французи здобули перевагу вже на старті поєдинку. На 5-й хвилині зустрічі після серії відскоків Тео Ернандес вколотив м’яч у ворота марокканців. Після забитого м’яча французи не поспішали атакувати, розуміючи, що треба зберегти сили на фінал, а марокканці зуміли створити кілька вбивчих моментів. Проте у рамці воріт "Триколірних" блискуче діяв Льоріс. Під завісу другого тайму Франція подвоїла перевагу завдяки голу Рандаля Коло Муані.

Франція – Марокко – 2:0

Голи: Ернандес (5), Коло Муані (79)

Попередження: Буфаль (27)

Франція: Льоріс, Кунде, Варан, Конате, Ернандес, Фофана, Тчуамені, Дембеле (Коло Муані, 78), Грізманн, Мбаппе, Жиру (М.Тюрам, 65)

Марокко: Бону, Хакімі, Ель-Ямік, Агер, Мазрауї (Аттійят-Аллах, 46), Саїс (Амалла, 21; Абде, 78), Зієш, Унахі, Амрабат, Буфаль (Абухляль, 66), Ен-Несірі (Хамдалла, 66)

Статистика матчу Франція - Марокко

Таким чином, Франція у фіналі ЧС-2022 зіграє з Аргентиною (18 грудня). Марокко у битві за 3 місце зустрінеться з Хорватією (17 грудня).

Відеоогляд матчу: (оновлюється)

"Телеграф" нагадує, що Франція в 1/8 фіналу мундіалю в Катарі пройшла Польщу (3:1), а в 1/4 фіналу "Триколірні" шокували Англію (2:1). Марокко, у свою чергу, вибило з турніру дві топ-збірні. У першому раунді плей-офф марокканці сенсаційно пройшли Іспанію 0:0 (3:0 за пенальті), а потім від них дісталося і португальцям (1:0).