Марокко пройшло Іспанію на ЧС-2022, повторивши рекорд України (відео)

На мундіалі відбулося Середземноморське дербі

У вівторок, 6 грудня, на чемпіонаті світу з футболу відбувся матч першого раунду плей-офф Марокко — Іспанія.

Гра 1/8 фіналу ЧС-2022 пройшла у столиці Катару Досі на стадіоні "Ед’юкейшн сіті" і завершилася з рахунком 0:0 у основний та додатковий час, а в серії пенальті марокканці здобули суху перемогу — 3:0. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Команди провели, мабуть, найнудніший матч на цьому мундіалі. Іспанія володіла м’ячем близько 80% ігрового часу, а Марокко відповідав фланговими контратаками. У підсумку збірні, які завдали 4 ударів у площину на двох за 90 хв, вирішили з’ясовувати стосунки в екстратаймах. В овертаймах глядачі голів не побачили, й все вирішила серія пенальті.

У футбольній лотереї кращими були марокканці та їхній воротар Яссін Буну. Неймовірно, але команда Марокко повторила рекорд збірної України, яка на ЧС-2006 не пропустила у серії 11-метрових ударів.

Марокко – Іспанія – 0:0, по пенальті — 3:0

Серія пенальті: 1:0 – Сабірі, 1:0 – Сарабія (стійка), 2:0 – Зієш, 2:0 – Карлос Солер (воротар), 2:0 – Банун (воротар), 2:0 – Бускетс (воротар), 3:0 – Хакімі.

Попередження: Саїсс, 90 – Лапорт, 77

Марокко: Буну – Хакімі, Саїсс, Аґерд (Ель-Ямік, 84), Мазрауї (Аттіат-Аллаль, 82) – Унахі (Банун, 120), Амрабат, Амалла (Шеддіра, 82) – Зієш, Ен-Несірі (Сабірі, 82), Буфаль (Ез Абде, 66).

Іспанія: Сімон – Льоренте, Родрі, Лапорт, Альба (Бальде, 98) – Гаві (Карлос Солер, 63), Бускетс, Педрі – Ф.Торрес (Вільямс, 75; Сарабія, 118), Асенсіо (Мората, 63), Ольмо (Фаті, 98).

Статистика матчу Марокко - Іспанія

Відеоогляд матчу Марокко — Іспанія (оновлюється):

"Телеграф" нагадує, що марокканці сенсаційно виграли свою групу на мундіалі у Катарі. У першому турі ЧС-2022 Марокко зіграло внічию з Хорватією (0:0), потім "Атлаські леви" обіграли Бельгію (2:0) і здобули 3 очки у матчі з канадцями (2:1).

Іспанія несподівано стала першою на груповому етапі. На старті ЧС-2022 "Фурія Роха" знищила Коста-Ріку (7:0), потім іспанці зіграли внічию з німцями (1:1), після чого сенсаційно програли японцям (1:2).