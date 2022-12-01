Головна сенсація ЧС-2022: Марокко виходить з першого місця у плей-офф
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В останньому матчі групового етапу марокканці обіграли Канаду
Вперше з 1986 року збірна Марокко вийшла до плей-офф чемпіонату світу. Більше того, команда вийшла з першого місця у групі, де її суперниками були срібні (Хорватія) та бронзові (Бельгія) призери ЧС-2018. Путівку до 1/8 фіналу марокканці оформили у поєдинку проти Канади.
Почався матч із жахливої помилки голкіпера Канади, який просто віддав м’яч Зієшу і той пробив у порожні ворота. Потім Несірі збільшив перевагу марокканців влучним ударом у ближній кут.
Інтригу наприкінці першого тайму закрутив марокканець Агерт, котрий підправив м’яч у власні ворота.
Після перерви найкрутіший шанс забити гол був у канадців. Але після удару Гатчинсона м’яч влучив у перекладину.
Канада — Марокко — 1:2
Голи: Агерт (40, авт.) — Зієш (4), Несірі (23)
Стартові склади
Канада: Борян, Міллер, Віторія, Джонстон, Осоріо, Каї, Гойлет, Адекугбе, Девіс, Ларін, Бюкенен.
Марокко: Боно, Мазраві, Се, Агерт, Хакімі, Амрабат, Сабірі, Унахі, Буфаль, Зієш, Несірі.
Гол Зієша
Гол Несірі
Автогол Агерда
Огляд матчу
Турнірне становище
Таким чином, до 1/8 фіналу чемпіонату світу вийшли.
ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.