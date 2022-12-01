Головна сенсація ЧС-2022: Марокко виходить з першого місця у плей-офф

В останньому матчі групового етапу марокканці обіграли Канаду

Вперше з 1986 року збірна Марокко вийшла до плей-офф чемпіонату світу. Більше того, команда вийшла з першого місця у групі, де її суперниками були срібні (Хорватія) та бронзові (Бельгія) призери ЧС-2018. Путівку до 1/8 фіналу марокканці оформили у поєдинку проти Канади.

Почався матч із жахливої помилки голкіпера Канади, який просто віддав м’яч Зієшу і той пробив у порожні ворота. Потім Несірі збільшив перевагу марокканців влучним ударом у ближній кут.

Інтригу наприкінці першого тайму закрутив марокканець Агерт, котрий підправив м’яч у власні ворота.

Після перерви найкрутіший шанс забити гол був у канадців. Але після удару Гатчинсона м’яч влучив у перекладину.

Канада — Марокко — 1:2

Голи: Агерт (40, авт.) — Зієш (4), Несірі (23)

Стартові склади

Канада: Борян, Міллер, Віторія, Джонстон, Осоріо, Каї, Гойлет, Адекугбе, Девіс, Ларін, Бюкенен.

Марокко: Боно, Мазраві, Се, Агерт, Хакімі, Амрабат, Сабірі, Унахі, Буфаль, Зієш, Несірі.

Гол Зієша

Гол Несірі

Автогол Агерда

Огляд матчу

Турнірне становище

Таким чином, до 1/8 фіналу чемпіонату світу вийшли.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.