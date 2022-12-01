Канада — Марокко: онлайн матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

На чемпіонаті світу з футболу у четвер, 1 грудня, буде зіграно матч третього туру групового етапу у групі F. Зустрічаються збірні Канади та Марокко. Африканці у разі перемоги виходять із групи. Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі

Канада

У першому турі канадці мінімально поступилися Бельгії — 0:1. При цьому не забили пенальті.

А ось другий поєдинок на ЧС-2022 проти Хорватії провалили – 1:4. Перед грою хорватські ЗМІ опублікували фото голого тренера кандців Джона Хердмана.

Марокко

Африканці на старті мундіалю зіграли внічию зі срібними призерами ЧС-2018 хорватами — 0:0.

А потім була сенсаційна перемога над Бельгією – 2:0.

Турнірне становище

У цій групі перед останнім туром багато варіантів. Найпростіший для Марокко – обіграти Канаду, тоді вони виходять до 1/8 фіналу. Навіть нічия їх може влаштувати у паралельному матчі, тоді головне не програти канадцям із різницею у три м’ячі.

Історія зустрічей

Збірні провели між собою три товариські матчі.

2016. Марокко — Канада — 4:0

1994. Канада — Марокко — 1:1

1984. Марокко — Канада — 3:2

Хто фаворит

У букмекерських конторах виставили такі котирування на цей матч: перемога Канади – 3,65, нічия – 3,35, перемога Марокко – 2,15.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Раніше ми писали, що збірна Сербії спровокувала міжнародний скандал на чемпіонаті світу. А все через прапор, який серби повісили у себе в роздягальні.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.