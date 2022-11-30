Майк Тайсон узяв під свій захист Ліонеля Мессі: футболістові погрожують смертю

Легендарний боксер заступився за зірку світового футболу

Колишній чемпіон світу з боксу у суперважкій ваговій категорії Майк Тайсон заступився за лідера збірної Аргентини Ліонеля Мессі. Футболіста збирався побити мексиканський боксер Сауль "Канело" Альварес.

"Хтось на ім’я "Канело" погрожував Мессі. Якщо він посміє торкнутися Мессі, мені доведеться вийти на ринг через роки", — заявив Залізний Майк.

Нагадаємо, що Альварес залишився незадоволений тим, що Мессі після матчу з Мексикою на чемпіонаті світу-2022 зачепив ногою футболку гравця мексиканської команди, яка лежала на підлозі роздягальні. Сталося це під час святкування перемоги Аргентини над Мексикою.

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