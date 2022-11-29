Боса українського футболу заарештували! Що накоїв Павелко

Глава УАФ може вийти на волю під заставу у 9,8 млн гривень

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко може найближчі два місяці провести у СІЗО, якщо не внесе застави. Раніше в будинку Павелка провели обшук. Побачене шокувало всіх — меблі у стилі "Пшонка", кінотеатр, величезний басейн, одяг, взуття та сумочки на сотні тисяч євро.

Печерський суд Києва призначив Павелко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 січня 2023 року. Щоправда, за президента УАФ можуть зробити заставу в сумі 9 мільйонів 880 тисяч гривень. Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк у Telegram.

На судове засідання прийшли підтримати Павелка легендарні у минулому футболісти — Олег Блохін, Анатолій Дем’яненко, Ігор Бєланов та Олексій Михайличенко.

Напередодні такий запобіжний захід призначили генеральному секретареві УАФ Юрію Запісоцькому.

Нагадаємо, що щонайменше 10 кримінальних справ розслідують зараз Нацполіція, ДБР, НАБУ та Прокуратура за фактами протиправної діяльності Павелка та його менеджерів. Сума збитків близько 550 млн гривень.