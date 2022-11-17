Меблі "Пшонка-стайл" та взуття зі шкіри страуса: як живе в будинку за 5 млн євро президент УАФ

В маєтку Андрія Павелка пройшов обшук

Журналісти програми "Гроші" провели розслідування, пов’язане із діяльністю президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. У розпорядження редакції потрапило відео обшуку, яке відбулося в рамках однієї з кримінальних справ про корупцію в УАФ. Кадри просто вражаючі.

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Згідно з декларацією Андрія Павелка у Хотянівці він орендує будинок 123 кв. м. Однак на території розміром 84 соток знаходиться маєток площею 1231 кв. м із власним пляжем. Мінімальна ринкова вартість землі становить близько 300 тисяч доларів. Сама ж будівля, за оцінками ріелторів, може коштувати 5 млн євро.

Як дізналися "Гроші", будинок було оформлено на матір президента УАФ 19 вересня 2022 року. Хоча, як видно з відео, Павелко із сім’єю живуть тут уже давно.

У їхньому розпорядженні кімната для релаксу з масажним кріслом, винний льох, кінотеатр, тераса з позолоченими меблями "Пшонка-стайл", кілька роялів, великий басейн та величезний гардероб. Одягу, взуття та сумочок там на сотні тисяч євро. Є унікальне взуття зі шкіри крокодила, страуса та пітона. А бренди один крутіший за інший. Наприклад костюми Stefano Ricci коштують від 5000 євро. На полицях можна побачити туфлі за 3000 доларів від Christian Louboutin чи сумку Louis Vuitton за 4300 євро. А ще парфумів мінімум на 2000 євро.

І це не про життя олігарха, а про колишнього народного депутата, а нині керівника Української асоціації футболу. Щонайменше 10 кримінальних справ розслідують зараз Нацполіція, ДБР, НАБУ та Прокуратура за фактами протиправної діяльності Павелка та його менеджерів. Сума збитків близько 550 млн гривень.