В українському футболі з’явиться нова команда. У неї буде більше фанатів, ніж у "Динамо" та "Шахтаря"

Андрій Павелко розповів, хто гратиме у новому клубі

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що з наступного року у чемпіонаті України з футболу має з’явитися команда ЗСУ. До речі, цими вихідними пройшов 5-й тур Прем’єр-ліги.

"Вибачте, але ні "Шахтар", ні "Динамо" не зможуть тягатися по вболівальниках із командою ЗСУ. Зараз вся країна вболіває за наших воїнів на фронті.

Я впевнений, що це буде справжня команда наших хлопців, які служать у ЗСУ. І найкращі футболісти з них будуть зібрані в один футбольний клуб", — цитує Павелко "Украина Сейчас".

У якому дивізіоні гратиме клуб української армії Павелко не уточнив. Найімовірніше, команда розпочне свої виступи або з аматорського чемпіонату, або з Другої ліги.

Раніше ми писали як українські вболівальники підтримали воїнів "Азова" на матчі Ліги націй.

Нагадаємо, що після матчу із Шотландією визначилися кошики для жеребкування Євро-2024. Збірна України потрапила до третього кошика.