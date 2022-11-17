Мебель "Пшонка-стайл" и обувь из кожи страуса: как живет в доме за 5 млн евро президент УАФ

В особняке Андрея Павелко прошел обыск

Журналисты программы "Гроші" провели расследование, связанное с деятельностью президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. В распоряжение редакции попало видео обыска, который прошел в рамках одного из уголовных дел о коррупции в УАФ. Кадры просто впечатляющие.

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Согласно декларации Андрея Павелко в Хотяновке он арендует дом 123 кв. м. Однако на территории размером 84 соток находится имение площадью 1231 кв. м с собственным пляжем. Минимальная рыночная стоимость только земли составляет около 300 тысяч долларов. Само же здание, по оценкам риэлторов, может стоить 5 млн евро.

Как узнали "Гроші", дом был оформлен на мать президента УАФ 19 сентября 2022 года. Хотя, как видно по видео, Павелко с семьей живут здесь уже давно.

В их распоряжении комната для релакса с массажным креслом, винный погреб, кинотеатр, терраса с позолоченной мебелью "Пшонка-стайл", несколько роялей, огромный бассейн и громадный гардероб. Одежды, обуви и сумочек там на сотни тысяч евро. Есть уникальная обувь из кожи крокодила, страуса и питона. А бренды один круче другого. К примеру костюмы Stefano Ricci стоят от 5000 евро. На полках можно увидеть туфли за 3000 долларов от Christian Louboutin или сумку Louis Vuitton за 4300 евро. А еще парфумов минимум на 2000 евро…

И это речь не о жизни олигарха, а о бывшем народном депутате, а ныне руководителе Украинской ассоциации футбола. По меньшей мере, 10 уголовных дел расследуют сейчас Нацполиция, ДБР, НАБУ и Прокуратура по фактам противоправной деятельности Павелко и его менеджеров. Сумма ущерба около 550 млн гривен.