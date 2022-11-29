Босса украинского футбола арестовали! Что натворил Павелко

Глава УАФ может выйти на свободу под заставу в 9,8 млн гривен

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко может ближайшие два месяца провести в СИЗО, если не внесет залог. Ранее в доме Павелко провели обыск. Увиденное шокировало всех — мебель в стиле "Пшонка", кинотеатр, огромный бассейн, одежды, обуви и сумочек на сотни тысяч евро.

Печерский суд Киева назначил Павелко меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 января 2023 года. Правда, за президента УАФ могут внести залог в сумме 9 миллионов 880 тысяч гривен. Об этом сообщил журналист Константин Андриюк в Telegram.

На судебное заседание пришли поддержать Павелко легендарные в прошлом футболисты — Олег Блохин, Анатолий Демьяненко, Игорь Беланов, и Алексей Михайличенко.

Накануне такую ​​же меру пресечения назначили генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому.

Напомним, что по меньшей мере, 10 уголовных дел расследуют сейчас Нацполиция, ДБР, НАБУ и Прокуратура по фактам противоправной деятельности Павелко и его менеджеров. Сумма ущерба около 550 млн гривен.