Польща — Аргентина: онлайн супербитви ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

Матч дня — так сміливо можна назвати протистояння Польщі та Аргентини, яке відбудеться у середу, 30 листопада. Кожна з команд може як вийти в 1/8 фіналу чемпіонату світу, так і полетіти додому. Поєдинок групи С розпочнеться о 21:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі.

Польща

У першому турі мундіалю поляки зіграли внічию з Мексикою – 0:0. А Роберт Левандовскі не реалізував пенальті.

Другий матч на турнірі Польща виграла у Саудівської Аравії — 2:0. Один із голів записав на свій рахунок Левандовскі. З цією подією капітана Польщі привітав Андрій Шевченко.

Аргентина

Це було фіаско, яке відбувається раз на десятиліття. На старті ЧС-2022 Аргентина програла Саудівській Аравії. Після матчу фанати аравійців знущалися над Ліонелем Мессі.

У другому турі Аргентина реабілітувалась, обігравши Мексику — 2:0. А потім у роздягальні аргентинці влаштували танці, під час яких Мессі наступив на мексиканську футболку. Це не сподобалося боксерові Саулю Альваресу, який пообіцяв побити Ліонеля.

Турнірне становище

Розклади у цій групі дуже складні. Поляків влаштує і нічия, а от аргентинцям краще перемагати, щоб не дивитися, як там грають Саудівська Аравія та Мексика.

Історія зустрічей

Одинадцять матчів провели команди між собою: тричі виграла Польща, шість перемог у Аргентини та ще двічі переможця не було визначено.

На чемпіонатах світу збірні зустрічалися двічі. 1974 року Польща виграла — 3:2, 1978 року Аргентина взяла реванш — 2:0.

Хто фаворит

Букмекери впевнені, що команда з Південної Америки виграє цей матч. Коефіцієнт на перемогу Аргентини – 1,47, на нічию – 4,30, на перемогу Польщі – 8,80.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Раніше ми писали, що дружина Ліонеля Мессі разом з дітьми поїхала в пустелю для однієї дуже важливої справи.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.