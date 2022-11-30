Польша - Аргентина: онлайн супербитвы ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

Матч дня — так смело можно назвать противостояние Польши и Аргентины, которое пройдет в среду, 30 ноября. Каждая из команд может как выйти в 1/8 финала чемпионата мира, так и улететь домой. Поединок группы С начнется в 21:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи.

Польша

В первом туре мундиаля поляки сыграли вничью с Мексикой — 0:0. А Роберт Левандовски не реализовал пенальти.

Второй матч на турнире Польша выиграла у Саудовской Аравии — 2:0. Один из голов записал на свой счет Левандовски. С этим событием капитана Польши поздравил Андрей Шевченко.

Аргентина

Это было фиаско, которое случается раз на десятилетие. На старте ЧМ-2022 Аргентина проиграла Саудовской Аравии. После матча фанаты аравийцев поиздевались над Лионелем Месси.

Во втором туре Аргентина реабилитировалась, обыграв Мексику — 2:0. А потом в раздевалке аргентинцы устроили танцы, во время которых Месси наступил на мексиканскую футболку. Это не понравилось боксеру Саулю Альваресу, который пообещал побить Лионеля.

Турнирное положение

Расклады в этой группе очень сложные. Поляков устроит и ничья, а вот аргентинцам лучше побеждать, чтобы не смотреть, как там играют Саудовская Аравия и Мексика.

История встреч

Одиннадцать матчей провели команды между собой: трижды выиграла Польша, шесть побед у Аргентины и еще дважды победитель не был определен.

На чемпионатах мира сборные встречались дважды. В 1974 году Польша выиграла — 3:2, в 1978 году Аргентина взяла реванш — 2:0.

Кто фаворит

Букмекеры уверены что команда из Южной Америки выиграет этот матч. Коэффициент на победу Аргентины — 1,47, на ничью — 4,30, на победу Польши — 8,80.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Ранее мы писали, что жена Лионеля Месси вместе с детьми поехала в пустыню, для одного очень важного дела.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.