Майк Тайсон взял под свою защиту Лионеля Месси: футболисту угрожают смертю

Легендарный боксер заступился за звезду мирового футбола

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории Майк Тайсон заступился за лидера сборной Аргентины Лионеля Месси. Футболиста собирался побить мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес.

"Кто-то по имени "Канело" угрожал Месси. Если он посмеет прикоснуться к Месси, мне придется выйти на ринг спустя годы", — заявил Железный Майк.

Напомним, что Альварес остался недоволен тем, что Месси после матча с Мексикой на чемпионате мира-2022 задел ногой футболку игрока мексиканской команды, которая лежала на полу раздевалки. Случилось это во время празднования победы Аргентины над Мексикой.

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