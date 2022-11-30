Саудовская Аравия - Мексика: онлайн матча ЧМ-2022
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Текстовая трансляция поединка чемпионата мира
В среду, 30 ноября, в третьем туре чемпионата мира по футболу встретятся сборные Саудовской Аравии и Мексики. Обе могут пробиться в 1/8 финала, поэтому матч скучным точно не будет. Поединок группы С начнется в 21:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи.
Саудовская Аравия
Команда — главная сенсация нынешнего турнира. Еще бы, в первом туре аравийцы обыграли Аргентину! После матча фанаты Саудовской Аравии поиздевались над Лионелем Месси.
Дали бой аравийцы и полякам во втором туре. Не забили пенальти и уступили — 0:2.
Мексика
В первом туре команда выстояла в поединке с Польшей, а Очоа отбил пенальти от Левандовски — 0:0.
Второй матч на турнире мексиканцы проиграли Аргентине — 0:2. После чего вспыхнул скандал, боксер Сауль Альварес пообещал побить Лионеля Месси.
Турнирное положение
Победа однозначно выводит Саудовскую Аравию в 1/8 финала. Победа с разницей в пять мячей гарантирует и Мексике плей-офф. Есть и другие варианты при которых команды могут выйти из группы.
История встреч
Пять раз команды пересекались между собой — трижды на Кубке Конфедераций, а дважды были товарищеские встречи. Еще ни разу Саудовская Аравия не побеждала.
- 1999. Мексика — Саудовская Аравия — 5:1 (КК)
- 1998. Саудовская Аравия — Мексика — 0:0 (ТТ)
- 1997. Саудовская Аравия — Мексика — 0:5 (КК)
- 1995. Мексика — Саудовская Аравия — 2:1 (ТМ)
- 1995. Саудовская Аравия — Мексика — 0:2 (КК)
Кто фаворит
Букмекеры принимают ставки с таким коэффициентом на этот матч: победа Мексики — 1,72, ничья — 4,20, победа Саудовской Аравии — 4,90.
Где смотреть
На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показан на платформе Megogo.
Ранее модели Onlyfans обещали игрокам бесплатную подписку в случае выхода сборной Мексики в 1/4 финала.
ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.