Саудовская Аравия - Мексика: онлайн матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

В среду, 30 ноября, в третьем туре чемпионата мира по футболу встретятся сборные Саудовской Аравии и Мексики. Обе могут пробиться в 1/8 финала, поэтому матч скучным точно не будет. Поединок группы С начнется в 21:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи.

Саудовская Аравия

Команда — главная сенсация нынешнего турнира. Еще бы, в первом туре аравийцы обыграли Аргентину! После матча фанаты Саудовской Аравии поиздевались над Лионелем Месси.

Дали бой аравийцы и полякам во втором туре. Не забили пенальти и уступили — 0:2.

Мексика

В первом туре команда выстояла в поединке с Польшей, а Очоа отбил пенальти от Левандовски — 0:0.

Второй матч на турнире мексиканцы проиграли Аргентине — 0:2. После чего вспыхнул скандал, боксер Сауль Альварес пообещал побить Лионеля Месси.

Турнирное положение

Победа однозначно выводит Саудовскую Аравию в 1/8 финала. Победа с разницей в пять мячей гарантирует и Мексике плей-офф. Есть и другие варианты при которых команды могут выйти из группы.

История встреч

Пять раз команды пересекались между собой — трижды на Кубке Конфедераций, а дважды были товарищеские встречи. Еще ни разу Саудовская Аравия не побеждала.

1999. Мексика — Саудовская Аравия — 5:1 (КК)

(КК) 1998. Саудовская Аравия — Мексика — 0:0 (ТТ)

(ТТ) 1997. Саудовская Аравия — Мексика — 0:5 (КК)

(КК) 1995. Мексика — Саудовская Аравия — 2:1 (ТМ)

(ТМ) 1995. Саудовская Аравия — Мексика — 0:2 (КК)

Кто фаворит

Букмекеры принимают ставки с таким коэффициентом на этот матч: победа Мексики — 1,72, ничья — 4,20, победа Саудовской Аравии — 4,90.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показан на платформе Megogo.

Ранее модели Onlyfans обещали игрокам бесплатную подписку в случае выхода сборной Мексики в 1/4 финала.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.