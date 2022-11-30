Саудівська Аравія — Мексика: онлайн матчу ЧС-2022
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Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу
У середу, 30 листопада, у третьому турі чемпіонату світу з футболу зустрінуться збірні Саудівської Аравії та Мексики. Обидві можуть пробитися до 1/8 фіналу, тому матч нудним точно не буде. Поєдинок групи С розпочнеться о 21:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі.
Саудівська Аравія
Команда – головна сенсація нинішнього турніру. Ще б пак, у першому турі аравійці обіграли Аргентину! Після матчу фанати Саудівської Аравії знущалися над Ліонелем Мессі.
Дали бій аравійці і полякам у другому турі. Не забили пенальті та поступилися — 0:2.
Мексика
У першому турі команда вистояла у поєдинку з Польщею, а Очоа відбив пенальті від Левандовскі – 0:0.
Другий матч на турнірі мексиканці програли Аргентині — 0:2. Після чого спалахнув скандал, боксер Сауль Альварес пообіцяв побити Ліонеля Мессі.
Турнірне становище
Перемога однозначно виводить Саудівську Аравію до 1/8 фіналу. Перемога з різницею у п’ять м’ячів гарантує і Мексиці плей-офф. Є й інші варіанти, при яких команди можуть вийти з групи.
Історія зустрічей
П’ять разів команди перетиналися між собою — тричі на Кубку конфедерацій, а двічі були товариські зустрічі. Ще жодного разу Саудівська Аравія не перемагала.
- 1999. Мексика — Саудівська Аравія — 5:1 (КК)
- 1998. Саудівська Аравія — Мексика — 0:0 (ТТ)
- 1997. Саудівська Аравія — Мексика — 0:5 (КК)
- 1995. Мексика — Саудівська Аравія — 2:1 (ТМ)
- 1995. Саудівська Аравія — Мексика — 0:2 (КК)
Хто фаворит
Букмекери приймають ставки з таким коефіцієнтом на цей матч: перемога Мексики – 1,72, нічия – 4,20, перемога Саудівської Аравії – 4,90.
Де дивитись
На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції буде показано на платформі Megogo.
Раніше моделі Onlyfans обіцяли гравцям безкоштовну підписку у разі виходу збірної Мексики до 1/4 фіналу.
ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.