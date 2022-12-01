Канада - Марокко: онлайн матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

На чемпионате мира по футболу в четверг, 1 декабря, будет сыгран матч третьего тура группового этапа в группе F. Встречаются сборные Канады и Марокко. Африканцам в случае победы стопроцентно выходят из группы. Матч начнется в 17:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи

Канада

В первом туре канадцы минимально уступили Бельгии — 0:1. При этом, не забили пенальти.

А вот второй поединок на ЧМ-2022 против Хорватии провалили — 1:4. Перед игрой хорватские СМИ опубликовали фото голого тренера кандцев Джона Хердмана.

Марокко

Африканцы на старте мундиаля сыграли вничью с серебряными призерами ЧМ-2018 хорватами — 0:0.

А потом была сенсационная победа над Бельгией — 2:0.

Турнирное положение

В этой группе перед последним туром много вариантов. Самый простой для Марокко — обыграть Канаду, тогда они выходят в 1/8 финала. Даже ничья их может устроить в параллельном матче, тогда главное не проиграть канадцам с разницей в три мяча.

История встреч

Сборные провели между собой три товарищеских матча.

2016. Марокко — Канада — 4:0

1994. Канада — Марокко — 1:1

1984. Марокко — Канада — 3:2

Кто фаворит

В букмекерских конторах выставили такие котировки на этот матч: победа Канады — 3,65, ничья — 3,35, победа Марокко — 2,15.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Ранее мы писали, что сборная Сербии спровоцировала международный скандал на чемпионате мира. А все из-за флага, которые сербы повесили у себя в раздевалке.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.