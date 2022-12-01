Главная сенсация ЧМ-2022: Марокко выходит с первого места в плей-офф

В последнем матче группового этапа марокканцы обыграли Канаду

Впервые с 1986 года сборная Марокко вышла в плей-офф чемпионата мира. Более того, команда вышла с первого места в группе, где ее соперниками были серебряные (Хорватия) и бронзовые (Бельгия) призеры ЧМ-2018. Путевку в 1/8 финала марокканцы оформили в поединке против Канады.

Начался матч с ужасной ошибки голкипера Канады, который просто отдал мяч Зиешу и тот пробил в пустые ворота. Затем Несири увеличил преимущество марокканцев точным ударом в ближний угол.

Интригу в конце первого тайма закрутил марокканец Агерт, который подправил мяч в собственные ворота.

После перерыва самый крутой шанс забить гол был у канадцев. Но после удара Гатчинсона мяч попал в перекладину.

Канада — Марокко — 1:2

Голы: Агерт (40, авт.) — Зиеш (4), Несири (23)

Стартовые составы

Канада: Борян, Миллер, Витория, Джонстон, Осорио (Ларьи, 65), Кае (Гатчинсон, 60), Гойлетт (Возерспун, 76), Адекугбе (Коне, 60), Девис, Ларин (Девид, 60), Бюкенен.

Марокко: Боно, Мазрави, Се, Агерт, Хакими (Жабран, 85), Амрабат, Сабири (Амалла, 65), Унахи(Эль-Ямик, 77), Буфаль (Абухлаль, 65), Зиеш(Хамдалла, 76), Несири.

Гол Зиеша

Гол Несири

Автогол Агерта

Обзор матча

Турнирное положение

В другом матче этой группы сборные Хорватии и Бельгии сыграли вничью — 0:0. Таким образом, в 1/8 финала чемпионата мира вышли Марокко и Хорватия.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.