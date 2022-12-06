Марокко прошло Испанию на ЧМ-2022, повторив рекорд Украины (видео)

На мундиале состоялось Средиземноморское дерби

Во вторник, 6 декабря, на чемпионате мира по футболу состоялся матч первого раунда плей-офф Марокко — Испания.

Игра 1/8 финала ЧМ-2022 прошла в столице Катара Дохе на стадионе "Эдьюкейшн сити" и завершилась со счетом 0:0 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти марокканцы добыли сухую победу — 3:0. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Команды провели, пожалуй, самый скучный матч на этом мундиале. Испания владела мячом около 80% игрового времени, а Марокко отвечал фланговыми контратаками. В итоге сборные, которые нанесли 4 удара в створ на двоих за 90 мин, решили выяснять отношения в экстра-таймах. В овертаймах зрители голов не увидели, и все решила серия пенальти.

В футбольной лотерее лучшими были марокканцы и их вратарь Яссин Буну. Невероятно, но команда Марокко повторила рекорд сборной Украины, которая на ЧМ-2006 не пропустила в серии 11-метровых ударов.

Марокко – Испания – 0:0, по пенальти — 3:0

Серия пенальти: 1:0 – Сабири, 1:0 – Сарабия (стойка), 2:0 – Зиеш, 2:0 – Карлос Солер (вратарь), 2:0 – Банун (вратарь), 2:0 – Бускетс (вратарь), 3:0 – Хакими.

Предупреждения: Саисс, 90 – Лапорт, 77

Марокко: Буну – Хакими, Саисс, Агерд (Эль-Ямик, 84), Мазрауи (Аттиат-Аллаль, 82) – Унахи (Банун, 120), Амрабат, Амалла (Шеддира, 82) – Зиеш, Эн-Несири (Сабири, 82), Буфаль (Эз Абде, 66).

Испания: Симон – Льоренте, Родри, Лапорт, Альба (Бальде, 98) – Гави (Карлос Солер, 63), Бускетс, Педри – Ф.Торрес (Уильямс, 75; Сарабия, 118), Асенсио (Мората, 63), Ольмо (Фати, 98).

Статистика матча Марокко - Испания

Видеообзор матча Марокко — Испания:

"Телеграф" напоминает, что марокканцы сенсационно выиграли свою группу на мундиале в Катаре. В первом туре ЧМ-2022 Марокко сыграло вничью с Хорватией (0:0), затем "Атласские львы" обыграли Бельгию (2:0) и взяли 3 очка в матче с канадцами (2:1).

Испания неожиданно не стала первой на групповом этапе. На старте ЧМ-2022 "Фурия Роха" уничтожила Коста-Рику (7:0), затем испанцы сыграли вничью с немцами (1:1), после чего сенсационно проиграли японцам (1:2).