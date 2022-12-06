Ударил ногой в голову! Легендарный футболист подрался после матча Бразилии (видео)

Самюэль Это'О попал в скандал на мундиале

Сборная Бразилии уверенно вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Бразильцы обыграли Южную Корею — 4:1. На игре присутствовал легендарный в прошлом футболист, а ныне президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О.

После матча Это'О покидал стадион, по дороге фотографируясь с болельщиками. Но в какой-то момент набросился на мужчину, который его снимал. Сначала его сдержали, но затем камерунец ударил мужчину ногой в голову, сообщает La Opinion.

Самюэль Это'О известен своими выступлениями за "Реал", "Барселону", "Интер", "Челси". За сборную Камеруна сыграл 118 матчей, забил 56 голов. Становился олимпийским чемпионом 2000 года и дважды побеждал в Кубке африканских наций.

Напомним, что сборная Камеруна не смогла выйти из группы, хотя в последнем матче на турнире обыграла как раз Бразилию.

Ранее мы писали, что знаменитый бразильский форвард Адриано развезлся из-за ЧМ-2022. Футболист поехал смотреть матч мундиаля с друзьями и пропал на несколько дней. Этого ему не простила супруга.

Кстати, перед чемпионатом мира Пеле обратился к футболистам сборной Бразилии. Он пожелал команде стать шестикратными чемпионами мира.