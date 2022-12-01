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Украинка заставила плакать вратаря, который отбил пенальти от Месси (видео)

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Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Украинка заставила плакать вратаря, который отбил пенальти от Месси (видео)

Семья Войцеха Щенсны показала, как за него болели в Варшаве

Сборная Польши вышла в плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года. Это случилось после того, как команда проиграла Аргентине (0:2).

Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в сравнении с мексиканцами поляки заняли второе место в группе и оказались в 1/8 финала.

Благодарить за этот успех они должны своего голкипера Войцеха Щенсны, пропусти он на парочку голов больше, поляки бы сейчас собирались домой. 24 удара нанесла сборная Аргентины, 13 — в створ ворот! И сейв матча — Щенсны отбил пенальти от Лионеля Месси.

Дома за голкипера переживала вся его семья во главе с женой Мариной, которая родом из Украины. Сразу после игры они вышли на связь с Войцехом, пели, поздравляли. Футболист даже пустил слезу.

"Вся моя семья сейчас сидит в Варшаве и смотрит игру — мама, жена, сын. Я люблю тебя, Лиам. Папа не придет домой!" — передал привет родным Щенсны.

Напомним, что после матча второго тура ЧМ-2022 Войцех Щенсны поддержал нашу страну, завершив интервью словами "Слава Украине".

Ранее мы рассказывали о Супермене, который остановил матч чемпионата мира, чтобы поддержать Украину.

Теги:
#Футбол #Сборная Польши #ЧМ-2022 #Войцех Щенсны