Украинка заставила плакать вратаря, который отбил пенальти от Месси (видео)
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Семья Войцеха Щенсны показала, как за него болели в Варшаве
Сборная Польши вышла в плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года. Это случилось после того, как команда проиграла Аргентине (0:2).
Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в сравнении с мексиканцами поляки заняли второе место в группе и оказались в 1/8 финала.
Благодарить за этот успех они должны своего голкипера Войцеха Щенсны, пропусти он на парочку голов больше, поляки бы сейчас собирались домой. 24 удара нанесла сборная Аргентины, 13 — в створ ворот! И сейв матча — Щенсны отбил пенальти от Лионеля Месси.
Дома за голкипера переживала вся его семья во главе с женой Мариной, которая родом из Украины. Сразу после игры они вышли на связь с Войцехом, пели, поздравляли. Футболист даже пустил слезу.
"Вся моя семья сейчас сидит в Варшаве и смотрит игру — мама, жена, сын. Я люблю тебя, Лиам. Папа не придет домой!" — передал привет родным Щенсны.
Напомним, что после матча второго тура ЧМ-2022 Войцех Щенсны поддержал нашу страну, завершив интервью словами "Слава Украине".
Ранее мы рассказывали о Супермене, который остановил матч чемпионата мира, чтобы поддержать Украину.