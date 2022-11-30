Аргентина вышла в плей-офф ЧМ-2022 и взяла с собой Польшу

Щенсны отбил пенальти от Месси, что помогло полякам занять второе место в группе

Самая крутая развязка этого чемпионата мира произошла в группе С. Расклады перед третьим туром были очень сложные. Поляков устроивала и ничья, а вот аргентинцам нужно было побеждать, чтобы не смотреть, как там играют Саудовская Аравия и Мексика. Мы вели онлайн-трансляцию матча Польша — Саудовская Аравия.

Аргентина со своей задачей справилась даже несмотря на то, что Лионель Месси не реализовал пенальти. Поражение Польши — 0:2 и счет 2:0 на 90-й минуте в пользу Мексики делали ситуацию в группе уникальной. Все показатели Польши и Мексики были абсолютно одинаковыми. Тогда вступало правило ФИФА, начали бы считать желтые карточки, которые команды получили на турнире. Предупреждений у поляков было меньше, а значит Мексике нужнен был срочно еще один гол. Мексиканцы пошли на штурм ворот и пропустили. Польша заняла второе место и вышла в 1/8 финала.

Польша — Аргентина — 0:2

Польша: Щенсны, Берешински, Кивер, Глик, Кеш, Крыховяк, Белик, Франковски, Свидерски, Зелински, Левандовски.

Аргентина: Мартинес, Акунья, Отаменди, Ромеро, Молина, Фернандес, Де Пауль, Макаллистер, Альварес, Ди Мария, Месси.

Видео гола Маккалистера

Видео гола Альвареса

Ранее мы писали, что жена Лионеля Месси вместе с детьми поехала в пустыню, для одного очень важного дела.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.