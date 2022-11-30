Аргентина вийшла у плей-офф ЧС-2022 і взяла з собою Польщу

Щенсни відбив пенальті від Мессі, що допомогло полякам посісти друге місце у групі

Найкрутіша розв’язка цього чемпіонату світу відбулася у групі С. Розклади перед третім туром були дуже складними. Поляків влаштовувала і нічия, а от аргентинцям треба було перемагати, щоб не дивитися, як там грають Саудівська Аравія та Мексика. Ми проводили онлайн-трансляцію матчу Польща — Саудівська Аравія.

Аргентина зі своїм завданням впоралася навіть попри те, що Ліонель Мессі не реалізував пенальті. Поразка Польщі — 0:2 і рахунок 2:0 на 90-й хвилині на користь Мексики робили ситуацію в групі унікальною. Усі показники Польщі та Мексики були абсолютно однаковими. Тоді вступало правило ФІФА, почали б рахувати жовті картки, які команди отримали на турнірі. Попереджень у поляків було менше, а значить, Мексиці потрібен був терміново ще один гол. Мексиканці пішли на штурм воріт Саудівської Аравії та пропустили. Таким чином, Польща посіла друге місце та вийшла до 1/8 фіналу.

Польща — Аргентина — 0:2

Голи: Макалістер, 46, Альварес, 67

Польща: Щенсни, Кеш, Глік, Ківер, Берешинскі, Бєлік (Шиманскі, 62), Крихов’як, Зелінскі, Свідерскі (Камінскі, 46), Франковскі (Скураш, 46), Левандовскі.

Аргентина: Е. Мартінес, Моліна, Ромеро, Отаменді, Акунья (Тальяфіко, 58), Макаллістер (Альмада, 84), Де Пауль, Фернандес (Песселя, 79), Ді Марія (Паредес, 59), Мессі, Альварес (Лаутаро Мартінас, 79).

Відео голу Маккалістера

Відео голу Альвареса

Огляд матчу

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