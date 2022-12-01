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Українка змусила плакати воротаря, який відбив пенальті від Мессі (відео)

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Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Українка змусила плакати воротаря, який відбив пенальті від Мессі (відео)

Сім’я Войцеха Щенсни показала, як за нього вболівали у Варшаві

Збірна Польщі вийшла у плей-офф чемпіонату світу вперше з 1986 року. Це сталося після того, як команда програла Аргентині (0:2).

Завдяки найкращій різниці забитих та пропущених м’ячів порівняно з мексиканцями поляки посіли друге місце у групі та опинилися в 1/8 фіналу.

Дякувати за цей успіх вони мають своєму голкіперу Войцеху Щенсни, пропусти він на кілька голів більше, поляки б зараз збиралися додому. 24 удари завдала збірна Аргентини, 13 — у площину воріт! І сейв матчу — Щенсни відбив пенальті від Ліонеля Мессі.

Удома за голкіпера переживала вся його родина на чолі з дружиною Мариною, яка родом з України. Відразу після гри вони вийшли на зв’язок із Войцехом, співали, вітали. Футболіст навіть пустив сльозу.

"Уся моя сім’я зараз сидить у Варшаві і дивиться гру — мама, дружина, син. Я люблю тебе, Ліам. Тато не прийде додому!" — передав привіт рідним Щенсни.

Нагадаємо, що після матчу другого туру ЧС-2022 Войцех Щенсни підтримав нашу країну, завершивши інтерв’ю словами "Слава Україні".

Раніше ми розповідали про Супермена, який зупинив матч чемпіонату світу, аби підтримати Україну.

Теги:
#Футбол #Збірна Польщі #ЧС-2022 #Войцех Щенсни