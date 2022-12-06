Маркевич назвал лучшие команды ЧМ-2022: они уже покинули Катар

Знаменитый тренер определил трио претендентов на чемпионство

Бывший главный тренер "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич следит за чемпионатом мира в Катаре и рассказал, какие команды его приятно удивили, а какие могут замахнуться на трофей.

"Мне очень импонировал футбол, что продемонстрировали американцы и канадцы. В этих сборных вовлечены преимущественно молодые футболисты. И если они и дальше будут так стремительно прогрессировать, то будут среди главных претендентов на победу уже на следующем чемпионате мира. Именно сборные США и Канады я бы назвал открытием турнира.

Фавориты — бразильцы, французы и аргентинцы с их звездными составами. Хотя следует признать, что даже эти сборные очень зависимы от игры своих лидеров – Неймара, Мбаппе, Месси. Вот почему возможны и неожиданности", – цитирует Маркевича "КОМАНДА 1".

Напомним, что 6 декабря на чемпионате мира пройдут два поединка 1/8 финала:

Ранее компания BCA Research смоделировала ход чемпионата мира по футболу. По ее прогнозам мундиаль должна выиграть Аргентина. В финале аргентинцы обыграют Португалию.