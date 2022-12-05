Игрок сборной Англии покинул ЧМ-2022: на его семью напали с оружием

Рахим Стерлинг срочно улетел в Лондон, где ограбили его дом

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг пропустил матч 1/8 финала против Сенегала, поскольку срочно улетел домой. Но и без него Англия добыла уверенную победу.

А причина у Стерлинга покинуть национальную команду была серьезная. Его дом в Лондоне ограбили. Как пишет Evening Standard, девушка футболиста с детьми находилась дома, когда туда ворвались вооруженные преступники. Грабители пригрозили семейству оружием и унесли ценностей на 300 тысяч фунтов.

Узнав об этом, Стерлинг был шокирован. Он захотел съездить домой, чтобы проверить в порядке ли его семья, как пережили случившееся дети.

Семья Стерлинга празднует победу в Премьер-лиге

На чемпионате мире Рахим Стерлинг выходил в стартовом составе в двух первых матчах, забил гол и сделал результативный пас.

10 декабря в 1/4 финала сборная Англии встретится с Францией. К тому времени футболист должен вернуться на мундиаль.

Напомним, англичане ударно выступили на групповом этапе. В первом туре Англия разгромила Иран (6:2), затем "Львы" расписали мировую с командой США (0:0), после чего победили Уэльс в британском дерби (3:0).