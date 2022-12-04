Битва "Львов" на ЧМ-2022: Англия растоптала мечты Сенегала (видео)

Фавориты добыли уверенную победу

В воскресенье, 4 декабря, матчем Англия — Сенегал завершился игровой день на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Игра 1/8 финала состоялась в катарском Эль-Хауре на стадионе "Эль-Байт" и завершилась разгромной победой англичан со счетом 3:0. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

"Три Льва" (прозвище англичан) практически весь матч владели инициативой и закономерно победили. "Львы Теранги" (прозвище сенегальцев) создали несколько убойных моментов, но в рамке ворот "Родоначальников футбола" умело действовал Пикфорд. Победу англичанам принесли точные выстрелы Джордана Хендерсона, Букайо Саки и Гарри Кейна.

Статистика матча Англия - Сенегал

Таким образом, сборная Англии пробилась в четвертьфинал ЧМ-2022, где сыграет с Францией. Этот матч запланирован на субботу, 10 декабря.

Видеообзор матча:

Видео голов:

Напомним, англичане ударно выступили на групповом этапе. В первом туре Англия разгромила Иран (6:2), затем "Львы" расписали мировую с командой США (0:0), после чего победили Уэльс в британском дерби (3:0).

Сенегал в группе стартовал с болезненного поражения от Нидерландов (0:2), затем "Львы Теранги" выбили из турнира Катар, победив страну-хозяйку мундиаля со счетом (3:1), после чего обыграли сборную Эквадора (2:1) в битве за плей-офф.