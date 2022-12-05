Гравець збірної Англії залишив ЧС-2022: на його родину напали зі зброєю

Рахім Стерлінг терміново відлетів до Лондона, де пограбували його будинок

Півзахисник збірної Англії Рахім Стерлінг пропустив матч 1/8 фіналу проти Сенегалу, оскільки терміново полетів додому. Але і без нього Англія здобула впевнену перемогу.

А причина у Стерлінга залишити національну команду була серйозною. Його будинок у Лондоні пограбували. Як пише Evening Standard, дівчина футболіста з дітьми знаходилася вдома, коли туди увірвалися озброєні злочинці. Грабіжники пригрозили сімейству зброєю та забрали цінностей на 300 тисяч фунтів.

Дізнавшись про це, Стерлінг був шокований. Він захотів з’їздити додому, щоб перевірити, чи його з його сім’єю все гаразд, як пережили це діти.

Сім’я Стерлінга святкує перемогу у Прем’єр-лізі

На чемпіонаті світу Рахім Стерлінг виходив у стартовому складі у двох перших матчах, забив гол та зробив результативний пас.

10 грудня в 1/4 фіналу збірна Англії зустрінеться з Францією. На той час футболіст має повернутися на мундіаль.

Нагадаємо, англійці ударно виступили на груповому етапі. У першому турі Англія розгромила Іран (6:2), потім "Леви" розписали світову з командою США (0:0), після чого перемогли Уельс у британському дербі (3:0).