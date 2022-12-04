Битва "Левів" на ЧС-2022: Англія розтоптала мрії Сенегалу (відео)

Фаворити здобули впевнену перемогу

У неділю, 4 грудня, матчем Англія — Сенегал завершився ігровий день на чемпіонаті світу з футболу в Катарі.

Гра 1/8 фіналу відбулася у катарському Ель-Хаурі на стадіоні "Ель-Байт" та завершилася розгромною перемогою англійців з рахунком 3:0. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

"Три Леви" (прізвисько англійців) практично весь матч володіли ініціативою та закономірно перемогли. "Леви Теранги" (прізвисько сенегальців) створили кілька вбивчих моментів, але у рамці воріт "Родоначальників футболу" вміло діяв Пікфорд. Перемогу англійцям принесли точні постріли Джордана Хендерсона, Букайо Саки та Гаррі Кейна.

Таким чином, збірна Англії пробилася у чвертьфінал ЧС-2022, де зіграє зі Францією. Цей матч заплановано на суботу, 10 грудня.

Статистика матчу Англія – Сенегал

Відеоогляд матчу:

Відео голів:

Нагадаємо, англійці ударно виступили на груповому етапі. У першому турі Англія розгромила Іран (6:2), потім "Леви" розписали мирову з командою США (0:0), після чого перемогли Уельс у британському дербі (3:0).

Сенегал у групі стартував із болючої поразки від Нідерландів (0:2), потім "Леви Теранги" вибили з турніру Катар, перемігши країну-господарку мундіалю з рахунком (3:1), після чого обіграли збірну Еквадору (2:1) у битві. за плей-офф.