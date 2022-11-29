Африканські "Леви" вийшли у плей-офф ЧС-2022 (відео)

Команди видали прагматичну гру, адже на кону був вихід із групи

У вівторок, 29 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбувся матч 3-го туру у групі А Еквадор — Сенегал.

Зустріч проходила в Ар-Райяні на Міжнародному стадіоні Халіфа та завершилася мінімальною перемогою африканської збірної з рахунком 1:2. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Поєдинок проходив за невеликої переваги Сенегалу, а ось у Еквадора взагалі не клеїлося в атаці. Під завісу першого тайму Ісмаїла Сарр відкрив рахунок у грі. Південноамериканці відігралися в середині другої половини зусиллями Мойсеса Кайседо, однак через кілька хвилин Каліду Кулібалі приніс африканській збірній три очки та вихід у плей-офф ЧС-2022. Еквадор прощається із турніром.

Еквадор – Сенегал – 1:2

Голи: Кайседо 68 – Сарр 44 (з пенальті), Кулібалі 70

Попередження: Гейє 66

Еквадор: Галіндес, Торрес, Інкап'є, Еступіньян, Пресіадо (Поросо 85), Груесо (Сіфуентес 46), Франко (Сарм'єнто 46), Кайседо, Естрада (Реаско 64), Валенсія, Плата

Сенегал: Е. Менді, Кулібалі, Джейкобс, Сабалі, Діалло, Ідрісса Гейє, Сісс (Менді 74), Ндіайє (Дьєнг 75), Сарр, Папе Гейє, Діа (П. А. Сіссе 90+5)

Статистика матчу Еквадор - Сенегал

Группа А

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Нагадаємо, до цього на мундіалі команди провели по два поєдинки. У першому турі Еквадор впевнено розібрався з Катаром (2:0), а Сенегал у тяжкому протистоянні поступився Нідерландам (0:2). Потім Еквадор сенсаційно відібрав очки у "Помаранчевих" (1:1), а "Леви Теранги" вибили господарів турніру з боротьби за плей-офф (3:1).

З іншими результатами матчів ЧС-2022 з футболу у Катарі можна ознайомитись на "Телеграфі".