Африканские "Львы" вышли в плей-офф ЧМ-2022 (видео)

Команды выдали прагматичную игру, ведь на кону был выход из группы

Во вторник, 29 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоялся матч 3- го тура в группе А Эквадор — Сенегал.

Встреча проходила в Ар-Райяне на Международном стадионе Халифа и завершилась минимальной победой африканской сборной со счетом 1:2. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Поединок проходил при небольшом преимуществе Сенегала, а вот у Эквадора вообще не клеилось в атаке. Под занавес первого тайма Исмаила Сарр открыл счет в игре. Южноамериканцы отыгрались в середине второй половины усилиями Мойсеса Кайседо, однако спустя несколько минут Калиду Кулибали принес африканской сборной три очка и выход в плей-офф ЧМ-2022. Эквадор прощается с турниром.

Эквадор – Сенегал – 1:2

Голы: Кайседо 68 – Сарр 44 (с пенальти), Кулибали 70

Предупреждение: Гейе 66

Эквадор: Галиндес, Торрес, Инкапье, Эступиньян, Пресиадо (Поросо 85), Груэсо (Сифуэнтес 46), Франко (Сармьенто 46), Кайседо, Эстрада (Реаско 64), Валенсия, Плата

Сенегал: Э. Менди, Кулибали, Джейкобс, Сабали, Диалло, Идрисса Гейе, Сисс (Менди 74), Ндиайе (Дьенг 75), Сарр, Папе Гейе, Диа (П. А. Сиссе 90+5)

Статистика матча Эквадор - Сенегал

Группа А

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Напомним, до этого на мундиале команды провели по два поединка. В первом туре Эквадор уверенно разобрался с Катаром (2:0), а Сенегал в тяжелом противостоянии уступил Нидерландам (0:2). Затем Эквадор сенсационно отобрал очки у "Оранжевых" (1:1), а "Львы Теранги" выбили хозяев турнира из борьбы за плей-офф (3:1).

С другими результатами матчей ЧМ-2022 по футболу в Катаре можно ознакомиться на "Телеграфе".