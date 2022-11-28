Эквадор - Сенегал: онлайн матча ЧМ-2022
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Текстовая трансляция поединка чемпионата мира
Во вторник, 29 ноября, стартует третий тур группового этапа. В 17:00 начнется матч в группе А между сборными Эквадора и Сенегала. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи
Эквадор
Эквадорцы начинали мундиаль матчем с Катаром и уверенно выиграли — 2:0.
А во втором туре была ничья с Нидерландами — 1:1.
Сенегал
Африканцы на старте турнира уступили Нидерландам — 0:2.
А затем спокойно обыграли Катар — 3:1.
Турнирное положение
Эквадор в этом поединке устроит ничья. Сенегалу нужно обязательно выигрывать. Есть теоретические шансы, при которых сенегальцы выходят дальше при ничьей, но нужно, чтобы в параллельном матче Катар разгромил Нидерланды.
История встреч
Команды провели два товарищеских поединка, которые выиграли сенегальцы.
- 2005. Сенегал — Эквадор — 2:1
- 2002. Эквадор — Сенегал — 0:1
Кто фаворит
В букмекерских конторах можно сделать ставку на победу Эквадора с коэффициентом — 2,48. Котировки на ничью — 3,25, на победу Сенегала — 3,10.
Где смотреть
На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будет показан на платформе Megogo.
Напомним, что герой матча Катар — Эквадор поддержал Украину после нападения россии.
Кроме того, эквадорские болельщики спели на матче с Катаром песню "Дайте пива". Та они протестовали против запрета на продаже алкоголя возле стадионов.
ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.