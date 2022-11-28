Эквадор - Сенегал: онлайн матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

Во вторник, 29 ноября, стартует третий тур группового этапа. В 17:00 начнется матч в группе А между сборными Эквадора и Сенегала. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи

Эквадор

Эквадорцы начинали мундиаль матчем с Катаром и уверенно выиграли — 2:0.

А во втором туре была ничья с Нидерландами — 1:1.

Сенегал

Африканцы на старте турнира уступили Нидерландам — 0:2.

А затем спокойно обыграли Катар — 3:1.

Турнирное положение

Эквадор в этом поединке устроит ничья. Сенегалу нужно обязательно выигрывать. Есть теоретические шансы, при которых сенегальцы выходят дальше при ничьей, но нужно, чтобы в параллельном матче Катар разгромил Нидерланды.

История встреч

Команды провели два товарищеских поединка, которые выиграли сенегальцы.

2005. Сенегал — Эквадор — 2:1

2002. Эквадор — Сенегал — 0:1

Кто фаворит

В букмекерских конторах можно сделать ставку на победу Эквадора с коэффициентом — 2,48. Котировки на ничью — 3,25, на победу Сенегала — 3,10.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будет показан на платформе Megogo.

Напомним, что герой матча Катар — Эквадор поддержал Украину после нападения россии.

Кроме того, эквадорские болельщики спели на матче с Катаром песню "Дайте пива". Та они протестовали против запрета на продаже алкоголя возле стадионов.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.