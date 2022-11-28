Еквадор — Сенегал: онлайн матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

У вівторок стартує третій тур групового етапу. О 17:00 розпочнеться матч у групі А між збірними Еквадору та Сенегалу. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі

Еквадор

Еквадорці розпочинали мундіаль матчем з Катаром і впевнено виграли – 2:0.

А у другому турі була нічия з Нідерландами – 1:1.

Сенегал

Африканці на старті турніру поступилися Нідерландам — 0:2.

А потім спокійно обіграли Катар – 3:1.

Турнірне становище

Еквадор у цьому поєдинку влаштує нічия. Сенегалу потрібно обов’язково вигравати. Є теоретичні шанси, за яких сенегальці виходять далі за нічиєї, але потрібно, щоб у паралельному матчі Катар розгромив Нідерланди.

Історія зустрічей

Команди провели два товариські поєдинки, які виграли сенегальці.

2005. Сенегал — Еквадор — 2:1

2002. Еквадор — Сенегал — 0:1

Хто фаворит

У букмекерських конторах можна зробити ставку на перемогу Еквадору з коефіцієнтом – 2,48. Котирування на нічию – 3,25, на перемогу Сенегалу – 3,10.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції буде показано на платформі Megogo.

Нагадаємо, що герой матчу Катар — Еквадор підтримав Україну після нападу росії.

Крім того, еквадорські вболівальники заспівали на матчі з Катаром пісню "Дайте пива". Вони протестували проти заборони на продаж алкоголю біля стадіонів.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.