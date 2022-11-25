Лучший нападающий ЧМ-2022 остановил Нидерланды (видео)

Эннер Валенсия забил три гола на текущем мундиале

В пятницу, 25 ноября, на чемпионате мира по футболу сборная Нидерландов в рамках матча 2-го тура чемпионата мира по футболу сыграла с командой Эквадора.

Встреча состоялась в Эр-Райяне (пригород Дохи) на Международном стадионе Халифа и завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Нидерланды ударно начали поединок. Уже на 5 минуте встречи Коди Гакпо мощным ударом с левой открыл счет в поединке. После этого Эквадор приятно удивил в атаке, создав несколько убойных моментов. Один из них увенчался взятием ворот. В самом начале второго тайма Эннер Валенсия сравнял счет, удачно сыграв на добивании. Для 33-летнего Эннера этот гол стал третьим на ЧМ-2022 (лучший результат на данный момент). На 90-й минуте Валенсия получил травму и покинул поле на носилках.

Статистика матча Нидерланды - Эквадор

Видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Видео голов:

Таким образом, Эквадор и Нидерланды возглавляют группу А, Сенегал приблизился к лидерам, а Катар досрочно прекратил борьбу на ЧМ-2022. В последнем туре "Оранжевые" сыграют с Катаром, а южноамериканский коллектив — с африканцами. Эти матчи намечены на 29 ноября.

Группа А

Ранее сообщалось, что в первом туре Эквадор оказался сильнее за Катар (2:0), а Нидерланды переиграли "Сенегал" (2:0).

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