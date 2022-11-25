Найкращий нападник ЧС-2022 зупинив Нідерланди (відео)

Еннер Валенсія забив три голи на поточному мундіалі

У п’ятницю, 25 листопада, на чемпіонаті світу з футболу збірна Нідерландів у рамках матчу 2-го туру чемпіонату світу з футболу зіграла з командою Еквадору.

Зустріч відбулася в Ер-Райяні (передмістя Дохи) на Міжнародному стадіоні Халіфа та завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Нідерланди ударно розпочали поєдинок. Вже на 5-й хвилині зустрічі Коді Гакпо потужним ударом з лівої відкрив рахунок у поєдинку. Після цього Еквадор приємно здивував в атаці, створивши кілька вбивчих моментів. Один із них увінчався взяттям воріт. На початку другого тайму Еннер Валенсія зрівняв рахунок, вдало зігравши на добиванні. Для 33-річного Енера цей гол став третім на ЧС-2022 (найкращий результат на цей час). На 90-й хвилині Валенсія отримав травму та залишив поле на ношах.

Статистика матчу Нідерланди - Еквадор

Відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше.

Відео голів:

Таким чином, Еквадор та Нідерланди очолюють групу А, Сенегал наблизився до лідерів, а Катар достроково припинив боротьбу на ЧС-2022. В останньому турі "Помаранчеві" зіграють із Катаром, а південноамериканський колектив — з африканцями. Ці матчі намічені на 29 листопада.

Группа А

Раніше повідомлялося, що в першому турі Еквадор виявився сильнішим за Катар (2:0), а Нідерланди переграли "Сенегал" (2:0).

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