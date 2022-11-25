Нідерланди — Еквадор: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Битва лідерів групи

У п’ятницю, 25 листопада, у групі А чемпіонату світу з футболу буде зіграно поєдинок між збірними Нідерландів та Еквадору. Зустріч другого туру ЧС-2022 розпочнеться о 18:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Нідерланди — Еквадор.

Нідерланди

У першому турі голландські футболісти здобули перемогу над Сенегалом. Матч їм видався не простим, а голи були забиті перед фінальним свистком.

Еквадор

Латиноамериканцям випала честь відкривати мундіаль. З Катаром вони не церемонилися і завдали першої в історії поразки господарям чемпіонату світу в матчі-відкритті.

Турнірне становище

Обидві збірні виграли свої стартові матчі з однаковим рахунком, тому мають однакові показники.

Історія зустрічей

Команди між собою зіграли два товариські поєдинки.

2014. Нідерланди — Еквадор — 1:1 .

. 2006. Нідерланди — Еквадор — 1:0.

Хто фаворит

У букмекерських конторах можна зробити ставку на перемогу Нідерландів із коефіцієнтом — 1,76. Котирування на нічию – 3,70, на тріумф Еквадору – 5,00. Як бачимо, європейці є явними фаворитами цієї зустрічі.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені "Халіфа" (Доха). Місткість: 45 416 глядачів.

Це один із найстаріших стадіонів Катару, який збудували у 1976 році та реконструювали у 2017-му.

На арені вже пройшов фінал клубного ЧС-2019, у якому переміг "Ліверпуль". Під час світової першості на стадіоні пройдуть вісім матчів, найважливіший із яких – за третє місце.

Нагадаємо, що герой матчу Катар — Еквадор підтримав Україну після нападу росії.

До речі, на сайті "Телеграфа" доступні турнірні таблиці групового раунду мундіалю.