Нидерланды - Эквадор: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Битва лидеров группы

В пятницу, 25 ноября, в группе А чемпионата мира по футболу будет сыгран поединок между сборными Нидерландов и Эквадора. Встреча второго тура ЧМ-2022 начнется в 18:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Эквадор.

Нидерланды

В первом туре голландские футболисты добыли победу над Сенегалом. Матч для них выдался не простым, а голы были забиты перед финальным свистком.

Эквадор

Латиноамериканцам выпала честь открывать мундиаль. С Катаром они не церемонились и нанесли первое в истории поражение хозяевам чемпионата мира в матче-открытии.

Турнирное положение

Обе сборные выиграли свои стартовые матчи с одинаковым счетом, поэтому имеют абсолютно одинаковые показатели.

История встреч

Команды между собой сыграли два товарищеских поединка.

2014. Нидерланды — Эквадор — 1:1.

2006. Нидерланды — Эквадор — 1:0.

Кто фаворит

В букмекерских конторах можно сделать ставку на победу Нидерландов с коэффициентом — 1,76. Котировки на ничью — 3,70, на триумф Эквадора — 5,00. Как видим, европейцы явные фавориты этой встречи.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "Халифа" (Доха). Вместимость: 45 416 зрителей.

Это один из старейших стадионов Катара, который построили в 1976 году и реконструировали в 2017-м.

На арене уже прошел финал клубного ЧМ-2019, в котором победил "Ливерпуль". Во время мирового первенства на стадионе пройдут восемь матчей, самый важный из которых – за третье место.

Напомним, что герой матча Катар — Эквадор поддержал Украину после нападения россии.

Кстати, на сайте "Телеграфа" доступны турнирные таблицы группового раунда мундиаля.