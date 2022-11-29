Британське дербі на ЧС-2022 завершилося розгромом (відео)

Валлійці весь матч грали другим номером

У вівторок, 29 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі стартували матчі 3-го туру, зокрема, стали відомі щасливчики, які вийшли до плей-офф із групи B.

Збірна Англії розгромила команду Уельсу з рахунком 3:0. Зустріч відбулася на стадіоні "Ахмед бін Алі" в Ар-Райяні, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Англійці весь матч володіли ініціативою та закономірно перемогли, щоправда, всі три голи "Леви" оформили у другій половині зустрічі. За "Родоначальників футболу" забивали Маркус Решфорд, який відзначився дублем, та Філ Фоден. Таким чином, Англія виграла свою групу, валлійці закінчили турнір на останньому, четвертому місці.

У паралельній грі США перемогли Іран (1:0). Це означає, що з групи B до наступного раунду турніру крокують англійці та американці.

Уельс – Англія – 0:3

Голи: Рашфорд (50, 68), Фоден (52)

Попередження: Джеймс (29), Ремзі (61)

Уельс: Уорд, Ампаду, Девіс (Моррелл, 59), Родон, Мефам, Вільямс (Робертс, 36), Аллен (Колдвелл, 81), Ремзі, Мур, Бейл (Джонсон, 46), Джеймс (Вілсон, 77).

Англія: Пікфорд, Магуайр, Стоунз, Вокер (Александер-Арнольд, 57), Шоу (Тріпп'єр, 65), Беллінгем, Хендерсон, Райс (Філліпс, 58), Фоден, Рашфорд (Гріліш, 76), Кейн (Вілсон, 58).

Статистика матчу Уельс - Англія

Группа B

Відеоогляд зустрічі:

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 з футболу Англія знищила Іран, забивши шість голів (6:2), а Уельс стартував із нічиєю проти США (1:1). У другому турі валлійці у меншості програли іранцям (0:2), а англійці розписали мирову з американцями (0:0).