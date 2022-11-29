Британское дерби на ЧМ-2022 завершилось разгромом (видео)

Валлийцы весь матч играли вторым номером

Во вторник, 29 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре стартовали матчи 3-го тура, в частности стали известны счастливчики, которые вышли в плей-офф из группы B.

Сборная Англии разгромила команду Уэльса со счетом 3:0. Встреча состоялась на стадионе "Ахмед бин Али" в Ар-Райяне, передает официальный сайт ФИФА.

Англичане весь матч владели инициативой и закономерно победили, правда, все три гола "Львы" оформили во второй половине встречи. За "Родоначальников футбола" забивали Маркус Рэшфорд, который отметился дублем, и Фил Фоден. Таким образом, Англия выиграла свою группу, валлийцы закончили турнир на последнем, четвертом месте.

В параллельной игре США победили Иран (1:0). Это означает, что из группы B в следующий раунд турнира шагают англичане и американцы.

Уэльс – Англия – 0:3

Голы: Рашфорд (50, 68), Фоден (52)

Предупреждения: Джеймс (29), Рэмзи (61)

Уэльс: Уорд, Ампаду, Дэвис (Моррелл, 59), Родон, Мефам, Уильямс (Робертс, 36), Аллен (Колдуэлл, 81), Рэмзи, Мур, Бэйл (Джонсон, 46), Джеймс (Уилсон, 76).

Англия: Пикфорд, Магуайр, Стоунз, Уокер (Александер-Арнольд, 57), Шоу (Триппьер, 65), Беллингем, Хендерсон, Райс (Филлипс, 58), Фоден, Рашфорд (Грилиш, 76), Кейн (Уилсон, 58).

Группа B

Статистика матча Уэльс - Англия

Видеообзор встречи:

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 по футболу Англия уничтожила Иран, забив шесть голов (6:2), а Уэльс стартовал с ничьей против США (1:1). Во втором туре валлийцы в меньшинстве проиграли иранцам (0:2), а англичане расписали мировую с американцами (0:0).