Маркевич назвав найкращі команди ЧС-2022: вони вже покинули Катар

Знаменитий тренер визначив тріо претендентів на чемпіонство

Колишній головний тренер "Металіста" та "Дніпра" Мирон Маркевич стежить за чемпіонатом світу в Катарі та розповів, які команди його приємно здивували, а які можуть замахнутися на трофей.

"Мені дуже імпонував футбол, що продемонстрували американці та канадці. У цих збірних залучені переважно молоді футболісти. І якщо вони й надалі так стрімко прогресуватимуть, то будуть серед головних претендентів на перемогу вже на наступному чемпіонаті світу. Саме збірні США та Канади я б назвав відкриттям турніру

Фаворити — бразильці, французи та аргентинці з їх зірковими складами. Хоча слід визнати, що навіть ці збірні дуже залежать від гри своїх лідерів – Неймара, Мбаппе, Мессі. Ось чому можливі й несподіванки", – цитує Маркевича "КОМАНДА 1".

Нагадаємо, що 6 грудня на чемпіонаті світу пройдуть два поєдинки 1/8 фіналу:

Раніше компанія BCA Research змоделювала перебіг чемпіонату світу з футболу. За її прогнозами мундіаль має виграти Аргентина. У фіналі аргентинці обіграють Португалію.