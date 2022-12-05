Дружина покинула футболіста після матчу ЧС-2022: вони були одружені три тижні

Адріано поїхав до друзів дивитися футболі і забув про плани дружини

Знаменитий форвард збірної Бразилії та міланського "Інтера" Адріано так захопився матчами чемпіонату світу, що забув про дружину. Дівчина його не вибачила та подала на розлучення.

Адріано поїхав до друзів подивитися матч збірної Бразилії зі Швейцарією на груповому етапі. Після футболу він мав повернутися додому, де його дружина Мікаела організувала вечірку для близьких друзів та родичів.

Однак з’явився вдома Адріано лише за кілька днів. І проігнорував розпитування Мікаели, де він був.

Дівчина дуже образилася і подала на розлучення. Пара була одружена лише 24 дні.

Адріано найбільших своїх досягнень досяг з "Інтером". Він чотири рази вигравав чемпіонат Італії, двічі — Кубок Італії та Суперкубок країни. Зі збірною Бразилії вигравав Кубок Америки-2004 та Кубок Конфедерацій-2005.

Нагадаємо, що 5 грудня бразильці зіграють матч плей-офф ЧС-2022. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Бразилія — Корея.

До речі, перед чемпіонатом світу Пеле звернувся до футболістів збірної Бразилії. Він побажав команді стати шестиразовими чемпіонами світу.