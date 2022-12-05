Ім’я Мессі фігурує у справах китайської мафії: йдеться про божевільні суми

Квитки на чвертьфінал ЧС-2022 продаються в п'ять раз дорожче номіналу

На чемпіонаті світу з футболу сформувалася перша чвертьфінальна пара. Це буде матч Аргентини та Нідерландів. У 1/8 фіналу аргентинці пройшли Австралію, а голландці обіграли США.

І тепер представники китайської мафії перепродують квитки на чвертьфінальний матч чемпіонату світу між збірними Аргентини та Нідерландів у п’ять разів дорожче за номінальну вартість, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, китайська мафія використовує той факт, що мундіаль у Катарі з великою ймовірністю стане останнім у кар’єрі для нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі. І цей матч також може стати його останньою грою.

Перекупники наполягають на тому, що побачити гру аргентинця наживо — це унікальна можливість, якою має скористатися бодай раз у житті кожен уболівальник.

Квиток на чвертьфінал за участю Аргентини та Нідерландів пропонується купити за ціною від 4500 до 7500 євро, залежно від категорії, що перевищує номінальну вартість у п’ять разів.

Матч Аргентини та Нідерландів відбудеться 9 грудня, початок – о 21:00 за київським часом.

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