Мессі та Щенсни посперечалися на 100 євро під час матчу: хто виграв парі

Суть суперечки — призначить чи ні арбітр пенальті

Воротар збірної Польщі Войцех Щенсни розповів про момент із призначенням пенальті у першому таймі матчу Польща – Аргентина. У боротьбі за м’яч голкіпер рукою зачепив Ліонеля Мессі.

Коли бригада VAR покликала головного арбітра Дані Маккелі до монітора, Войцех запропонував Ліонелю парі.

"Я сказав, що ставлю 100 євро на те, що суддя не призначить пенальті. Отже, я програв парі Мессі. Платити йому не збираюся — у нього і так достатньо грошей", — цитує Щенсни аргентинське видання Ole.

Нагадаємо, Войцех парирував удар лідера аргентинців. Для нього це вже другий відбитий пенальті на чемпіонаті світу – 2022 року.

А потім дружина Щенсни показала відео у соцмережах, як за нього вболівала родина у Варшаві.

Незважаючи на поразку Аргентині (0:2), поляки вперше з 1986 року вийшли до плей-офф чемпіонату світу.

Нагадаємо, що після матчу другого туру ЧС-2022 Войцех Щенсни підтримав нашу країну, завершивши інтерв’ю словами "Слава Україні".

Раніше ми розповідали про Супермена, який зупинив матч чемпіонату світу, аби підтримати Україну.