Месси и Щенсны поспорили на 100 евро во время матча: кто выиграл пари

Суть спора — назначит или нет арбитр пенальти

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны рассказал о моменте с назначением пенальти в первом тайме матча Польша – Аргентина. В борьбе за мяч голкипер рукой задел Лионеля Месси.

Когда бригада VAR позвала главного арбитра Данни Маккели к монитору, Войцех предложил Лионелю пари.

"Я сказал, что ставлю 100 евро на то, что судья не назначит пенальти. Так что я проиграл пари Месси. Платить ему не собираюсь – у него и так достаточно денег", – цитирует Щенсны аргентинское издание Ole.

Напомним, Войцех парировал удар лидера аргентинцев. Для него это уже второй отраженный пенальти на чемпионате мира – 2022.

А потом супруга Щенсны показала видео в соцсетях, как за него болела семья в Варшаве.

Несмотря на поражение Аргентине (0:2), поляки впервые с 1986 года вышли в плей-офф чемпионата мира.

Напомним, что после матча второго тура ЧМ-2022 Войцех Щенсны поддержал нашу страну, завершив интервью словами "Слава Украине".

Ранее мы рассказывали о Супермене, который остановил матч чемпионата мира, чтобы поддержать Украину.