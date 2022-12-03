Нідерланди першими пробилися у 1/4 фіналу ЧС-2022, США забили унікальний гол (відео)

На мундіалі пройшов перший матч плей-офф

У суботу, 3 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі матчем Нідерланди — США стартував раунд-плей-офф.

Поєдинок відбувся в Ар-Райяні на Міжнародному стадіоні Халіфа та завершився переконливою перемогою європейської команди з рахунком 3:1. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Нідерланди з перших хвилин взялися до справи, дуже активним був правий фланг "Помаранчевих", де розривав оборону американців Дензел Дюмфріс. Захисник став автором двох гольових передач у першому таймі. Дензел асистував Мемфісу Депаю та Дейлі Блінду. А у другому таймі Дюмфріс забив сам, відправивши команду США у нокаут. Американці зуміли забити гол престижу, причому зробили це дуже красиво. На 76-й хвилині Хаджі Райт пробив п’ятою в дотик, після чого м’яч по неймовірній траєкторії опустився в сітку воріт Андріса Нопперта.

Нідерланди – США — 3:1

Голи: Депай, 10, Блінд, 45+1, Думфрис, 81 – Райт, 76

Попередження: Копмейнерс, 59, Ф. де Йонг, 87

Нідерланди: Нопперт – Блінд, Аке (де Лігт, 90+3), ван Дейк, Тімбер, Думфріс – Ф. де Йонг, де Рон (Копмейнерс, 46) – Классен (Бергвейн, 46) – Депай (Сімонс, 83), Гакпо (Вегхорст, 90+4).

США: Тернер – Робінсон (Морріс, 90+2), Рім, Циммерман, Дест (Єдлін, 76) – Муса, Адамс, Маккенні (Райт, 67) – Пулішич, Феррейра (Рейна, 46), Веа (Ааронсон, 67).

Статистика матчу Нідерланди – США

Ця перемога вивела Нідерланди у 1/4 фіналу ЧС-2022. У чвертьфіналі "Помаранчеві" зіграють із переможцем матчу Аргентина — Австралія.

Відеоогляд матчу:

Нагадаємо, групову стадію мундіалю американці пройшли без поразок. У першому турі США втратили перемогу над валлійцями (1:1), потім дали справжній бій англійцям (0:0), після чого обіграли Іран (1:0) у битві за місце у плей-офф. "Помаранчеві", у свою чергу, втратили лише 2 очки на груповому етапі. У своєму квартеті Нідерланди не без проблем здолали команду Сенегалу (2:0), зіграли внічию з еквадорцями (1:1) та переграли Катар із рахунком 2:0.