Нидерланды первыми пробились в 1/4 финала ЧМ-2022, США забили уникальный гол (видео)

На мундиале прошел первый матч плей-офф

В субботу, 3 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре матчем Нидерланды — США стартовал раунд-плей-офф.

Поединок состоялся в Ар-Райяне на Международном стадионе Халифа и завершился убедительной победой европейской команды со счетом 3:1. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Нидерланды с первых минут принялись за дело, особенно активничал правый фланг "Оранжевых", где разрывал оборону американцев Дензел Дюмфрис. Защитник стал автором двух голевых передач в первом тайме. Дензел ассистировал Мемфису Депаю и Дейли Блинду. А во втором тайме Дюмфрис забил сам, отправив команду США в нокаут. Американцы сумели забить гол престижа, при чем сделали это очень красиво. На 76-й минуте Хаджи Райт пробил пяткой в касание, после чего мяч по невероятной траектории опустился в сетку ворот Андриса Нопперта.

Нидерланды – США — 3:1

Голы: Депай, 10, Блинд, 45+1, Думфрис, 81 – Райт, 76

Предупреждения: Копмейнерс, 59, Ф. де Йонг, 87

Нидерланды: Нопперт – Блинд, Аке (де Лигт, 90+3), ван Дейк, Тимбер, Думфрис – Ф. де Йонг, де Рон (Копмейнерс, 46) – Классен (Бергвейн, 46) – Депай (Симонс, 83), Гакпо (Вегхорст, 90+4).

США: Тернер – Робинсон (Моррис, 90+2), Рим, Циммерман, Дест (Йедлин, 76) – Муса, Адамс, Маккенни (Райт, 67) – Пулишич, Феррейра (Рейна, 46), Веа (Ааронсон, 67).

Эта победа вывела Нидерланды в 1/4 финала ЧМ-2022. В четвертьфинале "Оранжевые" сыграют с победителем матча Аргентина — Австралия.

Видеообзор матча:

Напомним, групповую стадию мундиаля американцы прошли без поражений. В первом туре США упустили победу над валлийцами (1:1), затем дали настоящий бой англичанам (0:0), после чего обыграли Иран (1:0) в битве за место в плей-офф. "Оранжевые", в свою очередь, потеряли только 2 очка на групповом этапе. В своем квартете Нидерланды не без проблем одолели команду Сенегала (2:0), сыграли вничью с эквадорцами (1:1) и переиграли Катар со счетом 2:0.