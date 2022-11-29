Нидерланды пешком прошли Катар на ЧМ-2022 (видео)

Голландцы с первого места вышли в 1/8 финала

Официально: хозяев ЧМ-2022 больше не будет на этом мундиале. Сборная Катара сыграла последний матч на турнире. Мы вели онлайн-трансляцию поединка Нидерланды — Катар.

Перед заключительным поединком группового этапа катарцев уже ничего не могло вывести в плей-офф. А голландцев туда могли не пустить лишь сверхсилы в виде разгромного поражения и ничьи в параллельном матче.

Но все прошло без потрясений. Нидерланды на классе обыграли Катар. Всю игру они ходили пешком, а когда чуть ускорялись до добивались успеха. В первом тайме Гакпо отличился точным ударом в угол ворот. А после перерыва де Йонг успел на добивание.

Нидерланды — Катар — 2:0

Голы: Гакпо (26), де Йонг (49)

Нидерланды: Нопперт, Аке, Ван Дейк, Тимбер, Блинд, де Йонг, де Рон, Дамфрис, Классен, Гакпо, Депай.

Катар: Баршам, Мохаммад, Педру Мигел, Хухи, Хассан, Ахмед, Хатем, Мадибо, Аль-Хайдос, Афиф, Альмоез-Али.

Гол Гакпо:

Гол де Йонга:

Турнирная таблица

В другом матче этой группы Сенегал обыграл Эквадор — 2:1. Таким образом, в 1/8 финала вышли Нидерланды и Сенегал.

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ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.