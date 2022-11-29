Нідерланди пішки пройшли Катар на ЧС-2022 (відео)

Голландці з першого місця вийшли до 1/8 фіналу

Офіційно: господарів ЧС-2022 більше не буде на цьому мундіалі. Збірна Катару зіграла останній матч на турнірі. Ми проводили онлайн-трансляцію поєдинку Нідерланди — Катар.

Перед заключним матчем групового етапу катарців нічого не могло вивести до плей-офф. А голландців туди могли не пустити лише надсили у вигляді розгромної поразки та нічиї у паралельному матчі.

Але все минулося без потрясінь. Нідерланди на класі обіграли Катар. Всю гру вони ходили пішки, а коли трохи прискорювалися до досягали успіху. У першому таймі Гакпо відзначився влучним ударом у кут воріт. А після перерви де Йонг встиг на добивання.

Нідерланди — Катар — 2:0

Голи: Гакпо (26), де Йонг (49)

Нідерланди: Ноперт, Аке, Ван Дейк, Тімбер, Блінд, де Йонг, де Рон, Дамфріс, Классен, Гакпо, Депай.

Катар: Баршам, Мохаммад, Педру Мігел, Хухі, Хассан, Ахмед, Хатем, Мадібо, Аль-Хайдос, Афіф, Альмоез-Алі.

Гол Гакпо:

Гол де Йонга:

Турнірна таблиця

В іншому матчі цієї групи Сенегал обіграв Еквадор — 2:1. Таким чином, до 1/8 фіналу вийшли Нідерланди та Сенегал.

Раніше ми писали, що голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсни вигукнув "Слава Україні" на чемпіонаті світу.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.