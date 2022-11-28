Нідерланди — Катар: онлайн матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

Третій тур чемпіонату світу з футболу стартує у вівторок, 29 листопада. У групі А відбудеться поєдинок Нідерланди — Катар, який розпочнеться о 17:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі.

Нідерланди

Голландці в першому турі розібралися із Сенегалом — 2:0.

А потім була нічия з Еквадором – 1:1.

Катар

Господарі мундіалю програли у матчі-відкритті Еквадору — 0:2.

А потім поступилися Сенегалу — 1:3.

Турнірне становище

Катар втратив шанси вийти із групи. Голландці можуть не потрапити до плей-офф якщо розгромно програють, а в паралельному матчі між Еквадором та Сенегалом буде нічия.

Історія зустрічей

Це буде перший в історії поєдинок між збірними Нідерландів та Катару.

Хто фаворит

У букмекерських конторах можна зробити такі ставки на матч: перемога Нідерландів – 1,19, нічия – 7,10, перемога Катару – 17,00.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Нагадаємо, що герой матчу Катар-Еквадор підтримав Україну після нападу росії.

Раніше ми писали, що голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсни вигукнув "Слава Україні" на чемпіонаті світу.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.