Нідерланди — Катар: онлайн матчу ЧС-2022
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Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу
Третій тур чемпіонату світу з футболу стартує у вівторок, 29 листопада. У групі А відбудеться поєдинок Нідерланди — Катар, який розпочнеться о 17:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі.
Нідерланди
Голландці в першому турі розібралися із Сенегалом — 2:0.
А потім була нічия з Еквадором – 1:1.
Катар
Господарі мундіалю програли у матчі-відкритті Еквадору — 0:2.
А потім поступилися Сенегалу — 1:3.
Турнірне становище
Катар втратив шанси вийти із групи. Голландці можуть не потрапити до плей-офф якщо розгромно програють, а в паралельному матчі між Еквадором та Сенегалом буде нічия.
Історія зустрічей
Це буде перший в історії поєдинок між збірними Нідерландів та Катару.
Хто фаворит
У букмекерських конторах можна зробити такі ставки на матч: перемога Нідерландів – 1,19, нічия – 7,10, перемога Катару – 17,00.
Де дивитись
На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.
Нагадаємо, що герой матчу Катар-Еквадор підтримав Україну після нападу росії.
Раніше ми писали, що голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсни вигукнув "Слава Україні" на чемпіонаті світу.
ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.