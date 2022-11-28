Нидерланды - Катар: онлайн матча ЧМ-2022
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Текстовая трансляция поединка чемпионата мира
Третий тур чемпионата мира по футболу стартует во вторник, 29 ноября. В группе А состоится поединок Нидерланды — Катар, который начнется в 17:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи.
Нидерланды
Голландцы в первом туре разобрались с Сенегалом — 2:0.
А потом была ничья с Эквадором — 1:1.
Катар
Хозяева мундиаля проиграли в матче-открытии Эквадору — 0:2.
А затем уступили Сенегалу — 1:3.
Турнирное положение
Катар потерял шансы выйти из группы. Голландцы могут не попасть в плей-офф если крупно проиграют, а в параллельном матче между Эквадором и Сенегалом будет ничья.
История встреч
Это будет первый в истории поединок между сборными Нидерландов и Катара.
Кто фаворит
В букмекерских конторах можно сделать такие ставки на матч: победа Нидерландов — 1,19, ничья — 7,10, победа Катара — 17,00.
Где смотреть
На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.
Напомним, что герой матча Катар — Эквадор поддержал Украину после нападения россии.
Ранее мы писали, что голкипер сборной Польши Войцех Щенсны крикнул "Слава Украине" на чемпионате мира.
ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.