Нидерланды - Катар: онлайн матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

Третий тур чемпионата мира по футболу стартует во вторник, 29 ноября. В группе А состоится поединок Нидерланды — Катар, который начнется в 17:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи.

Нидерланды

Голландцы в первом туре разобрались с Сенегалом — 2:0.

А потом была ничья с Эквадором — 1:1.

Катар

Хозяева мундиаля проиграли в матче-открытии Эквадору — 0:2.

А затем уступили Сенегалу — 1:3.

Турнирное положение

Катар потерял шансы выйти из группы. Голландцы могут не попасть в плей-офф если крупно проиграют, а в параллельном матче между Эквадором и Сенегалом будет ничья.

История встреч

Это будет первый в истории поединок между сборными Нидерландов и Катара.

Кто фаворит

В букмекерских конторах можно сделать такие ставки на матч: победа Нидерландов — 1,19, ничья — 7,10, победа Катара — 17,00.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Напомним, что герой матча Катар — Эквадор поддержал Украину после нападения россии.

Ранее мы писали, что голкипер сборной Польши Войцех Щенсны крикнул "Слава Украине" на чемпионате мира.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.